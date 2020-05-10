Азербайджан выделил ВОЗ $5 миллионов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе Саммита, инициированого им в качестве председателя Движения неприсоединения и посвященного борьбе с коронавирусом, заявил о выделении правительством Азербайджана пожертвования Всемирной организации здравоохранения для наиболее нуждающихся в помощи стран-членов Движения неприсоединения.

В связи с этим 11 мая в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве было подписано «Донорское Соглашение между Азербайджанской Республикой и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)», сообщает АзерТАдж.

Соглашение было подписано постоянным представителем Азербайджанской Республики при штаб-квартире ООН в Женеве и других международных организациях послом Вагифом Садыховым и генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом.

В рамках соглашения выделенные Азербайджаном 5 млн долларов США планируется использовать для стран-членов Движения неприсоединения из Африки, Азии и Латинской Америки.

На церемонии подписания соглашения Т.Гебрейесус выразил от имени ВОЗ признательность президенту Азербайджана.

В свою очередь, В.Садыхов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ВОЗ.