Эрдоган и Меркель обсудили борьбу с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонных переговоров борьбу с коронавирусом и сотрудничество по мерам после пандемии, сообщили в администрации турецкого лидера.

"Наш президент обсудил по телефону с Меркель борьбу с СОVID-19 и сотрудничество по тем шагам, которые необходимо предпринять в период после пандемии", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.

Стороны обсудили также двусторонние отношения и региональные проблемы.