Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков, если Анкара не снимет аналогичные меры в отношении российских операторов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России, пишет «Лента.ру».

В ведомстве отметили, что министр Евгений Дитрих провел телефонный разговор с турецким коллегой Адилем Караисмаилоглу. В частности, речь шла о снятии ограничений для российских автоперевозчиков при въезде на территорию Турции. Турецкая сторона проинформировала, что в ближайшее время намеревается снять все введенные ранее ограничения.

Если обещания не будут выполнены, 11 мая с 23:00 российская сторона введет зеркальные меры.

Власти Турции ввели ряд ограничений на въезд иностранных автомобильных грузоперевозчиков. В частности, речь идет о том, что после 27 апреля водителям разрешили въезд только после подписания обязательства покинуть территорию Турции в течение 72 часов. В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) отметили, что этот срок крайне мал для разгрузки, погрузки и таможенного оформления в Турции.