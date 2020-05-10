Путин объявил о завершении в России нерабочих дней
Президент РФ Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к россиянам объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней, введенного для снижения распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Медуза».
Период нерабочих дней отменяется для всех отраслей экономики, сказал российский президент.
Владимир Путин отметил, что с 30 марта режим нерабочих дней продолжался шесть недель: «Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить распространение эпидемии».
Первоначально нерабочими с сохранением зарплаты были объявлены дни с 30 марта по 5 апреля. Затем Владимир Путин продлевал их до 30 апреля и до 11 мая.