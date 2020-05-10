ВВС Ливии разбомбили авиабазу Хафтара

Правительственные ВВС Ливии нанесли удары по контролируемой незаконными вооруженными формированиями Халифы Хафтара на базе ВВС Эль-Ватыя, расположенной приблизительно в 100 км к юго-западу от Триполи. Об этом, как передает телеканал Libya Alahrar, заявил официальный представитель проводимой силами Ливии против хафтаровцев операции "Вулкан гнева" полковник Мухаммед Кануно.

По его словам, шесть ударов были нанесены по базе Эль-Ватыя. В частности, налетам подверглись находившиеся на ее территории бронетехника, транспортные средства и живая сила противника, отметил он.

В воскресенье авиация признанного ООН Правительства национального согласия уже бомбила Эль-Ватыю и подступы к ней и, как утверждали близкие к триполийскому правительству источники, в рядах сил Хафтара были убитые и раненые.