«Нахчыван» уверенно лидирует, а «Карабах» обходит «Кельбаджар» в FIFA20

Отдел спорта 17:59

В Национальной киберлиге FIFA20, организованной Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Министерством транспорта, связи и высоких технологий, сыграно 27 туров.

Продолжает уверенно лидировать не потерпевшая ни одного поражения команда Джавида Гурбанова Nakhchivan Alinja Tower, у которой 77 очков. Занимающая 2-е место команда Турала Гасанова Karabakh Horses отстает на 16 баллов. Борьба за вторую позицию обещает быть упорной: «Карабахских скакунов» может потеснить команда Kalbajar Wolves, у которой 59 очков. Правда, в очном противостоянии Karabakh Horses оказался сильнее, победив 2:1.

С 4-й по 6-ю ступени участники располагаются достаточно плотно. На 4-м месте команда Ниджата Асланзаде Sumqayit Peacekeepers, у которой 53 очка. Shaki Khans и Qobustan Stones набрали соответственно 52 и 51 очко. На 7-й строчке Khizi Mountains – команда, которую после первого круга, воспользовавшись трансферным окном, возглавил Анар Бадалов. У «Хызы» 48 очков. В первую десятку также входят Old City White Pants (45 очков), Ganja Poets (44) и Shamakhi Lions (40).

Следующие матчи в Национальной киберлиге FIFA20 будут сыграны 12 и 13 мая. Игры по уже сложившейся традиции начнутся в 11:00 и будут транслироваться на официальном канале Gaming League Azerbaijan в Twitch (https://www.twitch.tv/glahub). А с 13:00 по 14:00 и с 16:00 по 17:00 матчи покажет телеканал İdman TV. Помимо этого, с последними новостями из мира Gaming League Azerbaijan можно ознакомиться на ее инстаграм-странице по адресу https://www.instagram.com/glahub/.