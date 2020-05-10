«Нахчыван» уверенно лидирует, а «Карабах» обходит «Кельбаджар» в FIFA20
В Национальной киберлиге FIFA20, организованной Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Министерством транспорта, связи и высоких технологий, сыграно 27 туров.
Продолжает уверенно лидировать не потерпевшая ни одного поражения команда Джавида Гурбанова Nakhchivan Alinja Tower, у которой 77 очков. Занимающая 2-е место команда Турала Гасанова Karabakh Horses отстает на 16 баллов. Борьба за вторую позицию обещает быть упорной: «Карабахских скакунов» может потеснить команда Kalbajar Wolves, у которой 59 очков. Правда, в очном противостоянии Karabakh Horses оказался сильнее, победив 2:1.
С 4-й по 6-ю ступени участники располагаются достаточно плотно. На 4-м месте команда Ниджата Асланзаде Sumqayit Peacekeepers, у которой 53 очка. Shaki Khans и Qobustan Stones набрали соответственно 52 и 51 очко.
На 7-й строчке Khizi Mountains – команда, которую после первого круга, воспользовавшись трансферным окном, возглавил Анар Бадалов. У «Хызы» 48 очков.
В первую десятку также входят Old City White Pants (45 очков), Ganja Poets (44) и Shamakhi Lions (40).
Следующие матчи в Национальной киберлиге FIFA20 будут сыграны 12 и 13 мая. Игры по уже сложившейся традиции начнутся в 11:00 и будут транслироваться на официальном канале Gaming League Azerbaijan в Twitch (https://www.twitch.tv/glahub). А с 13:00 по 14:00 и с 16:00 по 17:00 матчи покажет телеканал İdman TV.
Помимо этого, с последними новостями из мира Gaming League Azerbaijan можно ознакомиться на ее инстаграм-странице по адресу https://www.instagram.com/glahub/.
Напомним, что всего в Национальной киберлиге FIFA20 будет проведено 38 туров, по итогам которых восьмерка сильнейших выйдет в плей-офф. Матчи этого этапа будут проводиться по олимпийской системе. Команды сыграют между собой по три игры (система best of 3). Киберспортсмен, первым одержавший две победы, выйдет в следующий этап. Два игрока, победившие всех своих соперников в плей-офф, определят чемпиона в «Большом финале».
Команды, проигравшие в полуфинале, встретятся в матче за 3-е место. Встречи «Большого финала» и за бронзовые медали пройдут по системе Best of 5. То есть команда, выигравшая 3 из 5 игр, будет объявлена победителем.
Общий призовой фонд турнира – 17 тысяч манатов. Победитель получит 500 манатов, за 2-е место полагается 250 манатов, за 3-е – 150, а за 4-е – 100. Помимо этого, в течение сезона за каждую победу игроки получают 30 манатов, за ничью – 20 манатов, за поражение – 10.