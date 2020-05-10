Умер 19-летний футболист итальянского клуба

Полузащитник итальянской Аталанты Андреа Ринальди умер в возрасте 19 лет. Об этом сообщается на официальном сайте клуба Серии А.

Игрок несколько дней назад был госпитализирован с аневризмой сосудов головного мозга, его поместили в реанимацию. Врачи не смогли спасти жизнь спортсмена.

Ринальди — воспитанник «Аталанты», но за основной состав клуба из Бергамо он не провел ни одного матча. Полузащитник выступал за молодежные команды черно-синих, а также на правах аренды переходил в несколько других итальянских клубов. Его последней командой был «Леньяно», выступающий в Серии D.