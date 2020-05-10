Как сообщает армянский информационный сайт Yerevan.today, обобщённый электронный банк данных – Мемориал, содержащий информацию о советских воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период, подтвердил информацию и документы изобличающие близкого родственника главы армянского правительства. Напомним, что данная база данных создана Министерством обороны Российской Федерации. В базе данных содержится 37 млн записей из советских архивных документов.

В Армении разгорается самый настоящий скандал вокруг обнародованных документов, подтверждающих постыдный для армянского премьер-министра факт – дед Никола Пашиняна – Николай Пашинян состоял на службе в германском Вермахте и сотрудничал с нацистскими властями.

Единственный в селе Енокован в Тавушской области Армении Никол Пашинян погиб в 1943 году в боях с Красной армией в чине рядового армянского легиона германского Вермахта.

Большинство независимых армянских СМИ опубликовали архивные документы из «Мемориала», изобличающих деда Никола Пашиняна. При этом армянская оппозиция обвиняет главу правительства в тиражировании лжи о своем деде, ведь накануне 75-летия Победы над фашизмом Н.Пашинян представил Николая Пашиняна-старшего бойцом Красной Армии, погибшим в боях с гитлеровскими нацистами. А позже выяснилось, что Пашинян-старший действительно воевал во Второй мировой войне и погиб на полях сражения, но только в гимнастерке фашиста, а не красноармейца.

По мнению оппозиционных армянских экспертов, обнародованный факт во многом объясняет принципиальную позицию Н.Пашиняна в вопросе героизации в современной Армении нацистских преступников, в первую очередь, провозглашенного нынешней политической элитой отца-основателя Армении Гарегина Нжде.