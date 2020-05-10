В Китае рассказали, как работает скандальная лаборатория в Ухане

Сотрудники Института вирусологии в китайском городе Ухане пояснили, как работает лаборатория, в которой исследуются наиболее опасные микроорганизмы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Так, директор Уханьской государственной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заверил, что в ней соблюдаются строгие правила обращения с инфекционными материалами. Специалисты, проводящие лабораторные опыты, ежегодно проверяют свое физическое и психическое здоровье.

Кроме того, фиксируется вход в лабораторию и выход из нее, запрещается находиться в помещении в одиночку.

Также в лаборатории применяется технология отрицательного давления: воздух, находящийся внутри здания, не выходит наружу.

Подчеркивается, что все загрязненные отходы обрабатываются при повышенном давлении. Впоследствии их утилизируют компании, имеющие соответствующую лицензию, добавили в South China Morning Post.