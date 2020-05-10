Омбудсмен Армении хочет встретиться с новым омбудсменом Азербайджана

Омбудсмен Армении Арман Татоян на заседании Национального Собрания выразил готовность встретиться с новым уполномоченным по вопросам прав человека Азербайджана, пишут армянские СМИ.

По словам Татояна, при прежнем уполномоченном прав человека Азербайджана он всегда выражал свою готовность встретиться, чтобы обсудить имеющиеся вопросы.

Арман Татоян одновременно заметил, что необходимо понять цель этих встреч, ибо они не должны быть формальными.