В Азербайджане выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, 30 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2589 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1680 человек вылечились, 32 скончались, 877 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 31 из них тяжелое, 42 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период проведено 197 545 тестов на коронавирус.