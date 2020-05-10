Число заразившихся в Канаде приближается к 70 тысячам

Число выявленных заражений коронавирусом в Канаде превысило 69 тысяч, число жертв - 4,9 тысячи, сообщает Министерство здравоохранения страны.

По последним данным, за сутки в Канаде выявлено 2160 случаев заражения, общее число случаев составляет 69 156, число летальных исходов увеличилось на 178, до 4906. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио - 37 721 и 20 546 соответственно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.