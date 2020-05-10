В Британии начнут работать кафе

В Британии по мере снятия ограничительных мер, установленных в рамках борьбы с новым типом коронавируса, возобновляют работу кафе с возможностью взятия еды навынос. Об этом сообщает РИА Новости.

В некоторых заведениях предусмотрен выход через другую дверь на улицу, если таковая имеется.

В помещении могут находиться не более 1-2 человек. Кроме того, покупатели и персонал носят защитные маски, а также перчатки и соблюдают установленные требования по социальной дистанции.

В каждом кафе находятся антисептики, которыми могут воспользоваться гости кафе.