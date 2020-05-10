Скончался голливудский актер Джерри Стиллер

Звезда Голливуда Бен Стиллер потерял отца. Джерри Стиллеру было 92 года, смерть наступила «по естественными причинам».

Скорбящий артист, который сыграл вместе с отцом в «Девушке моих кошмаров» и «Образцовом самце», отметил, что ему будет сильно не хватать его. «Он был великим папой, дедушкой и самым преданным мужем», — написал Стиллер-младший в соцсети.

Комик Джерри Стиллер был номинирован на премию «Эмми» за роль в телесериале «Сайнфелд». В кино он сыграл в «Лаке для волос», «Толстопузах» и ряде других лент.