Лидер Косово самоизолировался из-за коронавируса

Премьер-министр Косово Альбин Курти самоизолировался дома в ожидании результатов теста на коронавирус, передает AP.

Альбин Курти заявил, что принял это решение после встречи с должностным лицом министерства, контактировавшим с зараженным коронавирусом. Курти отметил, что останется дома до тех пор, пока не станет известен результат теста, и «будет выполнять обязанности на расстоянии».

Косово ослабило некоторые ограничения, но его границы все еще закрыты, как и большинство предприятий.