От Пашиняна потребовали ликвидировать американские лаборатории в Армении

Представители партии "Армянские орлы – Единая Армения" обратились к премьер-министру страны Николу Пашиняну с требованием ликвидировать американские биолаборатории ради безопасности населения страны, пишут армянские СМИ.

Они подчеркивают, что для размещения такого рода объектов нет никакого законного обоснования, тем не менее власти годами игнорировали ситуацию.

"Американские биолаборатории на территории Армении угрожают как здоровью граждан, так и дальнейшему сохранению армянского генетического кода, — подчеркивается в заявлении. – Учитывая суверенитет Армении и приоритетность обеспечения безопасности армянского народа, партия "Армянские орлы – Единая Армения" требует от премьер-министра Никола Пашиняна в течение двух месяцев ликвидировать все подведомственные США биолаборатории в Армении".