Коронавирус убил еще 55 жителей Турции

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 55 человек, общее число жертв заболевания достигло 3 841. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 139 771, за прошедшие 24 часа 1 114 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 95 780.