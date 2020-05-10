Тысячи российских солдат заболели коронавирусом

В Министерстве обороны России сообщили, что в вооруженных силах на данный момент коронавирус выявлен у 3 357 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что коронавирусом болеют военнослужащие, курсанты, воспитанники довузовских учреждений и гражданские специалисты.

За минувшие сутки инфекцию зафиксировали среди 92 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, общее число заболевших – 1 124.

«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 11 мая с.г. установлены 1 689 военнослужащих с положительными результатами», — добавили в военном ведомстве.