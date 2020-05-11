Депутаты пошли на Абульфаза Гараева
Несколько дней назад Служба государственной безопасности Азербайджана провела спецоперацию в Министерстве культуры, в ходе которой арестовала ряд высокопоставленных чиновников. В числе арестованных замминистра культуры Рафик Байрамов и начальник Госагентства по сохранению культурного наследия Закир Султанов. И хотя официальной информации о том, в чем именно обвиняются высокопоставленные чиновники еще не поступало, журналистам удалось выяснить, что за их арестом стоит банальная коррупция.
После ареста чиновников Минкульта в Азербайджане все громче начали говорить о коррумпированности и преступлениях самого министра Абульфаза Гараева. И если раньше об этом больше говорили журналисты и эксперты, то теперь с открытыми обвинениями в адрес министра выступают и депутаты Милли Меджлиса.
Так депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа заявил, что Абульфаз Гараев фактически стоит за уничтожением азербайджанской культуры.
«Когда формировался новый созыв Милли Меджлиса, меня выбрали зампредом Комитета по культуре. И с первых дней работы я старался до деталей разобраться в состоянии этой сферы. Передо мной предстала жалкая картина. К примеру, сектор производства кинофильмов в стране полностью развален. За годы независимости мы не смогли снять ни одной картины, которая бы сравнилась с теми, что снимались в советское время. Из киноиндустрии, из-за отсутствия денег, ушли многие профессионалы. Если провести расследование, то выяснится, что 50-60% всех средств, выделенных государством на кино, не дошло до сферы, и было присвоено. В здании Киностудии был начат ремонт, но его так и не довели до конца. Чиновники из Минкультуры распродали 5 гектаров земли, которые находились на балансе киностудии. Также были переданы частным компаниям здания, которые обслуживали работников киноиндустрии», - заявил Фазиль Мустафа.
Депутат также отметил плачевное состояние библиотек в стране. По словам депутата, большинство зданий библиотек было снесено для строительства новостроек. Это сфера в удручающем состоянии, а работники библиотек самые низкооплачиваемые люди в стране.
«Я не знаю, на каком этапе закончатся проверки в Минкульте и аресты коррумпированных чиновников. Знаю только то, что развития в сфере культуры Азербайджана не будет, пока она не освобождена от рук Абульфаза Гараева», - сказал депутат.
Другой депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов заявил, что Абульфаз Гараев не мог не знать о коррупции, которая процветала в его министерстве.
«Абульфаз Гараев руководит министерством более 20 лет. Как так получается, что все эти годы его подчиненные занимались грязными делами, а министр не был в курсе? Он все прекрасно знал», - сказал депутат.
Депутат Этибар Алиев считает, что сфера культуры в Азербайджане давно нуждается в реформах.
«Абульфаз Гараев годами уничтожает сферу культуры коррупцией, неправильной кадровой политикой и собственной бездарностью. Миф о цивильном министре разрушен. Сейчас во многих ведомствах продвигаются молодые кадры. И только в министерстве Абульфаза Гараева арестовывают молодых кадров», - сказал он.
В свою очередь, член парламентского комитета по государственному строительству и правовой политике Сабир Гаджиев считает, что аресты в руководстве Минкультуры являются сигналом для чиновников, которые не оставляют свои грязные дела.
«Странно, что есть чиновники, которые не извлекают урока из происходящего. Они должны знать, что больше нет неприкасаемых. Я считаю, что борьба с негативными явлениями в государственном управлении будет продолжаться», - сказал депутат.
Председатель партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев и вовсе заявил: «То, что Абульфаз Гараев разгуливает на свободе, является оскорблением для всего азербайджанского народа».
«Я работал с Абульфазом Гараевым в Комсомоле и прекрасно знаю его. Он не тот, за кого пытается себя выдать. Абульфаз Гараев стоит за всеми преступлениями в Министерстве культуры. Все деньги, украденные им у государства и народа, должны быть возвращены», - сказал глава партии.