Депутаты пошли на Абульфаза Гараева

Отдел информации 11 мая 2020, 22:34

Несколько дней назад Служба государственной безопасности Азербайджана провела спецоперацию в Министерстве культуры, в ходе которой арестовала ряд высокопоставленных чиновников. В числе арестованных замминистра культуры Рафик Байрамов и начальник Госагентства по сохранению культурного наследия Закир Султанов. И хотя официальной информации о том, в чем именно обвиняются высокопоставленные чиновники еще не поступало, журналистам удалось выяснить, что за их арестом стоит банальная коррупция. После ареста чиновников Минкульта в Азербайджане все громче начали говорить о коррумпированности и преступлениях самого министра Абульфаза Гараева. И если раньше об этом больше говорили журналисты и эксперты, то теперь с открытыми обвинениями в адрес министра выступают и депутаты Милли Меджлиса.

Так депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа заявил, что Абульфаз Гараев фактически стоит за уничтожением азербайджанской культуры. «Когда формировался новый созыв Милли Меджлиса, меня выбрали зампредом Комитета по культуре. И с первых дней работы я старался до деталей разобраться в состоянии этой сферы. Передо мной предстала жалкая картина. К примеру, сектор производства кинофильмов в стране полностью развален. За годы независимости мы не смогли снять ни одной картины, которая бы сравнилась с теми, что снимались в советское время. Из киноиндустрии, из-за отсутствия денег, ушли многие профессионалы. Если провести расследование, то выяснится, что 50-60% всех средств, выделенных государством на кино, не дошло до сферы, и было присвоено. В здании Киностудии был начат ремонт, но его так и не довели до конца. Чиновники из Минкультуры распродали 5 гектаров земли, которые находились на балансе киностудии. Также были переданы частным компаниям здания, которые обслуживали работников киноиндустрии», - заявил Фазиль Мустафа. Депутат также отметил плачевное состояние библиотек в стране. По словам депутата, большинство зданий библиотек было снесено для строительства новостроек. Это сфера в удручающем состоянии, а работники библиотек самые низкооплачиваемые люди в стране. «Я не знаю, на каком этапе закончатся проверки в Минкульте и аресты коррумпированных чиновников. Знаю только то, что развития в сфере культуры Азербайджана не будет, пока она не освобождена от рук Абульфаза Гараева», - сказал депутат. Другой депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов заявил, что Абульфаз Гараев не мог не знать о коррупции, которая процветала в его министерстве.