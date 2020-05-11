В Баку снова горит EuroHome обновлено 00:41

Отдел информации

На территорию горящего рынка EuroHome прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

В настоящее время силы МЧС продолжают тушение пожара.

*       *       *

На территорию горящего рынка EuroHome в Бинагадинском районе прибыл замминистра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзаев. Об этом haqqin.az сообщила глава пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.

Пожару присвоен второй уровень сложности. Огонь распространился и на второй этаж рынка.

В то же время некоторые продавцы пытаются спасти свой товар из горящего рынка.

*      *     *

На рынке стройматериалов EuroHome снова произошел пожар. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия привлечены противопожарные силы МЧС. Продолжается тушение пожара.

Напомним, что это не первый пожар на рынке EuroHome. В последний раз рынок горел в декабре 2019 года. Тогда огонь уничтожил 2 из 5 гектаров территории рынка.

5394 просмотров