В Баку снова горит EuroHome обновлено 00:41
На территорию горящего рынка EuroHome прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.
В настоящее время силы МЧС продолжают тушение пожара.
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На территорию горящего рынка EuroHome в Бинагадинском районе прибыл замминистра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзаев. Об этом haqqin.az сообщила глава пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.
Пожару присвоен второй уровень сложности. Огонь распространился и на второй этаж рынка.
В то же время некоторые продавцы пытаются спасти свой товар из горящего рынка.
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На рынке стройматериалов EuroHome снова произошел пожар. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МЧС.
На место происшествия привлечены противопожарные силы МЧС. Продолжается тушение пожара.
Напомним, что это не первый пожар на рынке EuroHome. В последний раз рынок горел в декабре 2019 года. Тогда огонь уничтожил 2 из 5 гектаров территории рынка.