Французов призвали быть готовыми к повторной изоляции

Координатор стратегии начавшегося выхода Франции из режима изоляции, введенного из-за пандемии COVID-19, Жан Кастекс предупредил население о необходимости быть готовым к повторной массовой изоляции, передает Интерфакс.

"Должна быть предусмотрена чрезвычайная повторная изоляция", - написал Кастекс в докладе, опубликованном в первый день смягчения ограничений для французов по коронавирусной эпидемии.

Он призвал к обеспечению обратимости мер, начавшихся в стране с отмены разрешений на перемещения людей до 100 км от дома, открытия непродовольственных магазинов, возобновления работы некоторых предприятий, библиотек, небольших музеев, обязательного ношения защитных масок в общественном транспорте.