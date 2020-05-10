УЕФА опровергает: у «Карабаха» будет шанс попасть в Лигу чемпионов

Английское СМИ сообщило о том, что Европейский футбольный союз (УЕФА) в связи с пандемией коронавируса якобы планирует видоизменить квалификацию в групповые раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В понедельник британская The Times опубликовала информацию, которая явно пришлась не по душе болельщикам в не самых сильных футбольных странах Европы, к коим можно отнести и Азербайджан.

«Количество отборочных раундов может быть сокращено, а худший сценарий предусматривает полную отмену квалификационных турниров, - написала The Times. – УЕФА уже перенес старт групповой стадии Лиги чемпионов-2020/21 на 20 октября. Однако пока остается неопределенность в отношении того, могут ли отборочные матчи пройти вовремя.

Только 6 из 32 мест в основном турнире Лиги чемпионов получают команды, прошедшие квалификацию. Еще 24 клуба автоматически проходят в групповой этап на основе выступлений в национальных лигах. Также в группу попадают победители предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы.

УЕФА сейчас рассматривает проведение квалификационных раундов, состоящих из одного матча вместо привычных двух. Другая идея заключается в проведении лишь одного отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием 12 чемпионов лиг с наиболее высоким рейтингом, не попадающих в групповой этап напрямую. Клубы, которые при этой схеме не смогут побороться за место в основном турнире, могут получить финансовую компенсацию.

В Лиге Европы, где только 17 из 48 клубов выходят в групповой этап непосредственно на основе выступлений во внутренних соревнованиях, ситуация сложнее. Ожидается, что решение будет принято на видеоконференции Исполнительного комитета УЕФА 27 мая», - предположило издание.

Если Европейский футбольный союз действительно проведет лишь один квалификационный раунд для попадания в Лигу чемпионов, то в Азербайджане, в первую очередь, пострадает чемпион страны. Им, если наша Премьер-лига будет возобновлена, весьма вероятно, станет «Карабах», за 8 туров до финиша опережающий ближайшего преследователя - «Нефтчи» - на 8 очков.