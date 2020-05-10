Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает оперативно-розыскные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Так, 10-11 мая был предотвращен ввоз на территорию Азербайджана из Ирана 55 килограммов 360 граммов наркотических веществ, говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

Согласно информации, 10 мая в районе села Орудждмахалле Астаринского района Азербайджана пограничный наряд обнаружил следы нарушения государственной границы. При осмотре места была обнаружена бесхозная сумка. В сумке в трех пакетах в общей сложности было обнаружено 11,9 кг наркотиков: 4,9 кг – марихуаны, 3,45 кг – героина, 1,55 кг – опиума, 2 кг – метамфетамина и 3,8 кг – метадон М-40.

Кроме того, 10 мая при проведении совместной операции с МВД на территории пограничной заставы, которая находится недалеко от села Пелякаш Астаринского района, обнаружено 5,56 кг наркотических средств, похожих на героин.

ПГС также сообщает, что 11 мая также была совершена попытка провоза в Азербайджан из Ирана большого количества наркотических средств. На территории села Ахмедлы Бейлаганского района Азербайджана, пограничный наряд обнаружил одного нарушителя госграницы, которому было приказано остановиться. Нарушитель, бросив имеющиеся в руках предметы, сбежал на иранскую территорию. При осмотре предметов было обнаружено 37,9 кг наркотических средств, в частности, 19,18 кг опиума, 16,305 кг – героина, 2,415 кг – марихуаны.

По всем этим фактам ведется расследование.