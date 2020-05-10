В России пять пациентов с коронавирусом погибли при пожаре

В Санкт-Петербурге загорелась больница Святого Георгия, где лечатся пациенты с коронавирусом. При пожаре, возможной причиной которого стал воспламенившийся аппарат искусственной вентиляции легких, погибли пять пациентов, сообщает Интерфакс.

По словам собеседника агентства, очаг возгорания был на шестом этаже, где находится реанимация «красной зоны». Площадь пожара, который удалось локализовать, составила 10 кв.м. Из здания эвакуировали 150 человек.