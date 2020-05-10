В России пять пациентов с коронавирусом погибли при пожаре
В Санкт-Петербурге загорелась больница Святого Георгия, где лечатся пациенты с коронавирусом. При пожаре, возможной причиной которого стал воспламенившийся аппарат искусственной вентиляции легких, погибли пять пациентов, сообщает Интерфакс.
По словам собеседника агентства, очаг возгорания был на шестом этаже, где находится реанимация «красной зоны». Площадь пожара, который удалось локализовать, составила 10 кв.м. Из здания эвакуировали 150 человек.
Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что предварительная причина случившегося — неисправность электрооборудования. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что замыкание могло произойти в аппарате ИВЛ.
«Причины устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что все погибшие были подключены к ИВЛ.
Это второй за неделю пожар в больнице для больных коронавирусом в России. Вечером 9 мая пожар произошел в московской больнице имени Спасокукоцкого, корпус которой оборудован 800 койками для пациентов с COVID-19. Погиб один человек.