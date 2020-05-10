Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 10:25

Власти Саудовской Аравии в три раза повышают налог на добавленную стоимость (НДС) в рамках мер жесткой экономии, предпринимаемых для поддержки зажатой в тиски пандемии экономики. Также с 1 июня будут временно приостановлены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума (надбавка на дороговизну) бюджетникам. Словом, в Эр-Рияде подсчитали состояние государственного бюджета по итогам первого квартала: расходы Королевства в январе-марте составили 226,2 миллиардов риалов, а доходы – 192,1 миллиарда. При этом, доходы от продажи нефти упали за этот период почти на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 34 миллиардов долларов, а общая выручка сократилась на 22%. Что касается других доходов, то они тоже сократились, но не так сильно – на 17%.

В марте саудовский Центробанк SAMA потратил для покрытия нужд бюджета рекордные как минимум за последние два десятилетия 100 миллиардов риалов (27 миллиардов долларов), т.е. валютные резервы сократились более чем на 5%. И сейчас они самые низкие с 2011 года и, по данным вездесущего Bloomberg, составляют 464 миллиарда долларов. Но действительно ли в ворота Эр-Рияда постучался финансовый кризис? «Эти меры болезненны, но необходимы, чтобы поддерживать финансовую и экономическую стабильность в средне- и долгосрочной перспективе и преодолеть этот беспрецедентный коронавирусный кризис с наименьшими потерями», - заявил министр финансов Мохаммед аль-Джадаан в официальном заявлении. То есть, речь идет о вполне разумном решении властей Королевства ужаться в некоторых расходах и предложить сделать то же самое населению страны... Обвал цен на нефть и возросшие расходы бюджета в связи с пандемией неизбежно должны были поставить на паузу благоденствие Королевства, что, собственно, и произошло. «Теперь граждане Саудовской Аравии ощутят воздействие вируса на экономику вполне конкретным образом», - метко подметила эксперт по Ближнему Востоку Ясмин Фарук. Время подзатянуть пояса для жителей Королевства пришло. Впрочем, думаю, правящая династия сумеет искусно станцевать «на головах змей», то есть провести сокращение государственных расходов так, чтобы не вызвать социального взрыва. Даже если для этого придется уже в третий раз за нынешний год обращаться к займам на внешних финансовых рынках. Во всяком случае, уже объявлено, что на выплаты получателям социальных пособий «помощи в дни Рамадана» будет выделено 1,85 миллиардов риалов, что составляет около 492,6 миллиона долларов, причем глава семьи получит сумму эквивалентную 267 долларам, а каждый из членов этой семьи получит от короля 133 доллара. Кредитная репутация Эр-Рияда позволяет ему делать это без особых проблем, да и два предыдущих заимствования не были слишком значительны – всего на общую сумму в 19 миллиардов долларов. В любом случае, министр финансов Королевства заверил, что больше 50 миллиардов долларов Эр-Рияд занимать в этом году не будет.