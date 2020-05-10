Возможность дистанционного открытия счетов для предпринимателей от Межбанка

Международный банк Азербайджана, учитывая потребность в дистанционных банковских услугах и с целью адаптации возможностей обслуживания клиентов к современным вызовам, ускорил работы в этом направлении.

Банк создал возможность дистанционного открытия счетов и управления ими, а именно без необходимости в посещении офисов обслуживания, для корпоративных клиентов.

Дистанционное открытие банковского счета в Международном банке Азербайджана осуществляется через этот портал. Чтобы воспользоваться данной возможностью, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны иметь Asan Imza.