Возможность дистанционного открытия счетов для предпринимателей от Межбанка
Международный банк Азербайджана, учитывая потребность в дистанционных банковских услугах и с целью адаптации возможностей обслуживания клиентов к современным вызовам, ускорил работы в этом направлении.
Банк создал возможность дистанционного открытия счетов и управления ими, а именно без необходимости в посещении офисов обслуживания, для корпоративных клиентов.
Дистанционное открытие банковского счета в Международном банке Азербайджана осуществляется через этот портал. Чтобы воспользоваться данной возможностью, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны иметь Asan Imza.
Таким образом, после входа в систему через Asan Imza и предоставления необходимой информации и документов клиент устанавливает время видеовстречи. Во время видеовстречи оператор банка предоставляет клиенту общую информацию об идентификации и дополнительной аутентификации.
По завершении процесса оформления открытия банковского счета и управления им банк автоматически открывает счета и обеспечивает подключение клиента к услуге Интернет-банкинг. Информация о реквизитах предоставляется клиенту вместе с регистрационными документами. Клиент может загрузить представленные документы и данные счета, сохранив их в электронном виде или распечатав.
Управляющий директор МБА Наргизханым Билендерли отметила, что дистанционное открытие счета - это уникальная возможность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: «Теперь для открытия счета уже нет необходимости покидать дом или офис и приходить в банк. Это можно сделать через интернет. Возможность дистанционного открытия банковского счета упрощает работу наших клиентов и экономит их время. Наши клиенты могут удаленно открывать счета, подключаться к услуге Интернет-банкинга и воспользоваться ее преимуществами».
Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.