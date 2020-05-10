Евросоюз о переговорах с Азербайджаном по безвизовому режиму
Евросоюз начнет переговоры о безвизовом режиме со странами Восточного партнерства, которые его еще не имеют, только при выполнении определенных условий.
В настоящее время безвизовым режимом для краткосрочных поездок в ЕС пользуются граждане трех из шести стран - членов Восточного партнерства: Грузии, Молдовы и Украины. Гражданам Азербайджана, Армении и Беларуси требуются визы, передает Интерфакс.
Совет подчеркивает, что для успешного выполнения существующих планов действий по либерализации визового режима важно постоянное выполнение контрольных показателей, соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. "Возможность начать переговоры о либерализации визового режима с остальными странами Восточного партнерства, гражданам которых требуются визы для поездок в ЕС, будет рассмотрена в надлежащее время, если позволят условия", - говорится в постановлении Совета ЕС о политике Восточного партнерства.
Эти условия, в частности, включают соблюдение существующего режима поездок, удовлетворительное выполнение соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.
В постановлении также выражена обеспокоенность большим числом заявок о предоставлении убежища в ЕС от граждан некоторых стран-партнеров.