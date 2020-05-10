Евросоюз о переговорах с Азербайджаном по безвизовому режиму

В настоящее время безвизовым режимом для краткосрочных поездок в ЕС пользуются граждане трех из шести стран - членов Восточного партнерства: Грузии, Молдовы и Украины. Гражданам Азербайджана, Армении и Беларуси требуются визы, передает Интерфакс.

Евросоюз начнет переговоры о безвизовом режиме со странами Восточного партнерства, которые его еще не имеют, только при выполнении определенных условий.

Совет подчеркивает, что для успешного выполнения существующих планов действий по либерализации визового режима важно постоянное выполнение контрольных показателей, соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. "Возможность начать переговоры о либерализации визового режима с остальными странами Восточного партнерства, гражданам которых требуются визы для поездок в ЕС, будет рассмотрена в надлежащее время, если позволят условия", - говорится в постановлении Совета ЕС о политике Восточного партнерства.

Эти условия, в частности, включают соблюдение существующего режима поездок, удовлетворительное выполнение соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

В постановлении также выражена обеспокоенность большим числом заявок о предоставлении убежища в ЕС от граждан некоторых стран-партнеров.