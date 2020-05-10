Власти Украины решили продлить карантин

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве никто не считает нынешнюю дату окончания карантина окончательной. По его словам, Украина сейчас находится на пике заражений коронавирусом.

Правительство Украины решило продлить срок действия карантинных мер. Об этом сообщает УНИАН.

Однако премьер уверен, что ситуация остается стабильной, и правительство прорабатывает конкретные даты для введения каждого из пяти этапов снятия ограничений.

С 6 апреля в Украине ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

11 мая власти намерены ослабить карантин и разрешить посещать парки, детские и спортивные площадки, салоны красоты и парикмахерские.

По последним данным, в Украине коронавирусом заразились 15 648 человек, 408 умерли.