Власти Украины решили продлить карантин
Правительство Украины решило продлить срок действия карантинных мер. Об этом сообщает УНИАН.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве никто не считает нынешнюю дату окончания карантина окончательной. По его словам, Украина сейчас находится на пике заражений коронавирусом.
Однако премьер уверен, что ситуация остается стабильной, и правительство прорабатывает конкретные даты для введения каждого из пяти этапов снятия ограничений.
С 6 апреля в Украине ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.
11 мая власти намерены ослабить карантин и разрешить посещать парки, детские и спортивные площадки, салоны красоты и парикмахерские.
По последним данным, в Украине коронавирусом заразились 15 648 человек, 408 умерли.