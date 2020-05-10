В Грузии всего один инфицированный COVID-19 за сутки

Лишь один новый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован в Грузии за сутки, число зараженных достигло 638, выздоровели еще 32 человека, сообщает специальный правительственный сайт по мониторингу заболевания.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 639, среди них выздоровели 349, смертельных случаев - 11, в режиме карантина находятся 4679 человек, под наблюдением - 414, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте.

В понедельник сообщалось о 638 инфицированных и 317 выздоровевших.