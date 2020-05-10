В Гонконге снова начались протесты

Во время антиправительственных митингов в Гонконге ночью полиция арестовала более 200 протестующих. Об этом сообщает АР.

"Около 230 человек в возрасте от 12 до 65 лет были арестованы по различным обвинениям, включая незаконные собрания, владение определенными предметами с намерением уничтожить или повредить имущество, отсутствие при себе документов, подтверждающих личность", - говорится в сообщении.