В Гонконге снова начались протесты
Во время антиправительственных митингов в Гонконге ночью полиция арестовала более 200 протестующих. Об этом сообщает АР.
"Около 230 человек в возрасте от 12 до 65 лет были арестованы по различным обвинениям, включая незаконные собрания, владение определенными предметами с намерением уничтожить или повредить имущество, отсутствие при себе документов, подтверждающих личность", - говорится в сообщении.
Еще 19 человек оштрафовали за нарушение регламента предотвращения и контроля заболеваний, запрещающее собираться больше восьми человек в любом публичном пространстве.
Полиция также применяла перечные баллончики, чтобы разогнать людей, которые окружили офицеров.
"Полиция осуждает протестующих за неуважение к мероприятиям правительства по предотвращению и контролю заболеваний, а также за участие или организацию запрещенных групповых собраний", - заявили в полиции.