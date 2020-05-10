Нефть растет после падения накануне: Brent подбирается к $30

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов незначительно повышаются после вчерашнего снижения, несмотря на информацию о планах дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами ОПЕК.

Июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали сегодня на $0,15 — до $29,78 за баррель, июньские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,28 до $24,42 за баррель, сообщает «Финмаркет».