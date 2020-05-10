Россия на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19 почти 11 тысяч новых случаев за сутки
Россия обошла Испанию и вышла на второе место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.
Как сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, по состоянию на утро 12 мая, в России зафиксировано 232 243 случая заболевания COVID-19, в том числе 10 899 случаев за прошедшие сутки.
С момента начала эпидемии COVID-19 в России умерли 2 116 человек, в том числе 107 человек за прошедшие сутки.
Всего выздоровели 43 512 человека (+3711 человек за сутки).
Первое место по числу заболевших COVID-19 в мире занимают США с почти 1,4 миллиона случаев.