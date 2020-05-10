Вице-спикер Адиль Алиев: «Будут наказаны и другие коррумпированные чиновники»

«В Азербайджане усиливается борьба с коррупцией. В последние месяцы арестованы главы исполнительной власти пяти районов. Они брали взятки с предпринимателей и простых граждан, незаконно обогащались. В регионах, в которых процветала коррупция, расхищались деньги, которые глава государства в период пандемии коронавируса выделил людям. Эти обнаглевшие главы районов посягнули даже на финансовую и продовольственную помощь малоимущим. Такие чиновники и впредь будут разоблачаться, и отвечать перед законом» , - пишет в статье вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев.

Он подчеркнул, что, как и говорил президент Ильхам Алиев, чиновники, которые думают не о народе, а о себе, должны подать в отставку. Но такие чиновники должны знать, что отставка не освободит их от ответственности за совершенные преступления.

«Президент Ильхам Алиев в каждом своем выступлении говорит, что чиновники-коррупционеры не смогут избежать ответственности. Глава государства поручил новому генпрокурору ужесточить борьбу с коррупцией. Я согласен с моими коллегами в том, что местные правоохранительные органы, которые годами закрывали глаза на действия коррумпированных чиновников, а иногда были с ними заодно, также несут ответственность за то, что произошло. А некоторые местные судьи узаконили захват земель предпринимателей коррумпированными чиновниками. И неслучайно то, что в последнее время в судейском корпусе начаты реформы. В этом была необходимость», - подчеркнул вице-спикер Милли Меджлиса.

По мнению вице-спикера, в Азербайджане начата системная борьба с коррупцией, и никто в этом не должен сомневаться.

«Эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на экономику каждой страны мира. Не обошла она и Азербайджан. Цена нефти на мировых рынках обвалилась, что означает уменьшение доходов от нефти. И именно поэтому глава государства годами настойчиво озвучивал один тезис: «Необходимо развивать ненефтяной сектор!».

Да, проделан важный объем работ, но есть еще много дел, которые необходимо сделать. А коррумпированные чиновники являются самым большим препятствием для развития ненефтяного сектора. Потому что они своими поступками подрывают доверие общества государству. Некоторые полагают, что борьба с коррупцией охватит лишь структуры исполнительной власти, которые занимаются незаконной деятельностью. Но последние аресты в Министерстве культуры говорят о том, что границ для борьбы с коррупцией нет, что каждый чиновник или же структура, занимающиеся противоправной деятельностью, будут разоблачены. Факты коррупции в министерстве, которое должно защищать культурное наследие Азербайджана, отвратительны. Этот скандал вызывает справедливый гнев у каждого из нас. В то время, когда мы ведем борьбу с Арменией, которая совершает вандализм против нашего культурного наследия, с другой стороны коррупционеры наносят удар по государству. За деньги продавались участки и производились назначения.

Глава государства в одном из последних выступлений сказал о том, что в некоторых министерствах назначения делаются за взятку. Это говорит о том, что борьба с беззаконием начнется и в некоторых министерствах. Это и произошло. Будут наказаны и другие коррумпированные чиновники», - заявил Адиль Алиев.