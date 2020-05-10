Unibank проводит кампанию для владельцев бизнеса

Для поддержки местного бизнеса Unibank проводит долгосрочную кампанию для владельцев бизнеса. Кампания Gəl bizə начинается с 12 мая. В ходе акции юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляются большие льготы на зарплатные проекты, денежные переводы и конверсионные операции.

• Бизнес карты - бесплатно

• Зарплатные карты – бесплатно

• Комиссия по зарплатному проекту- скидка 50%

• Внутренняя комиссия за перевод средств со счета - скидка 50%

• Комиссия за конвертацию - скидка 50%

В период пандемии коронавируса (COVID-19) Unibank запустил уникальную услугу для предпринимателей. Они смогут открыть счет в Unibank, не посещая банк. При открытии онлайн-счета реквизиты отправляются непосредственно владельцу бизнеса и для активации счета не нужно приходить в филиал банка.

Чтобы открыть онлайн-счет в Unibank, нужно:

- пройти в раздел «Открытие онлайн-счета» на сайте Unibank.az (https://hesab.unibank.az/login);

- заполнить заявку и подписать c помощью ASAN İmza;

- учетная запись активируется сразу после совершения видеозвонка в банк в удобное вам время, и реквизиты высылаются на вашу электронную почту;

- как только вы открываете онлайн-счет, активируются услуги интернет-банкинга и мобильного банкинга и вы сразу можете выполнять любые операции в вашем аккаунте.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Кара Караев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал («Ахмедлы»), «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117 и на сайт банка.

Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!