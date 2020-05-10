Коронавирус в Армении: 3538 заболевших, 47 умерших

В Армении за сутки зарегистрировано 146 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом Новости Армении сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.

В общей сложности, на утро 12 мая в стране зарегистрировано 3538 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 2042 человека (за день их число увеличилось на 72). Выздоровели 1430 человек (71 за последние сутки), скончались 47 пациентов (1 за последние сутки).

Еще 2 человека с коронавирусом скончались из-за иных болезней. Общее число таких случаев – 19.