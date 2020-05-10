В Украине за сутки коронавирусом заразились десятки врачей

На Украине за прошедшие сутки почти 90 медиков заразились коронавирусом. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Капитал».

«За прошедшие сутки заболели 375 человек. Из них 22 ребенка и 88 медицинских работников, — рассказал Степанов на брифинге. — Всего за время пандемии заболели 3114 медицинских работников».

Ранее Степанов сообщил, что власти Украины допускают усиление карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, на уровне отдельных регионов. «У нас уже есть примеры, когда есть усиленные меры — например, в Киеве не открываются торгово-развлекательные центры, или в Черновицкой области не будут работать салоны красоты», — сказал министр.

По данным на 12 мая, на Украине зарегистрировано более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом.