Индия подняла истребители после появления вертолетов ВВС Китая

Самолеты Су-30МКИ ВВС Индии на прошлой неделе совершили внеочередной облет линии контроля в Ладакхе, после того как рядом с ней были замечены вертолеты ВВС Китая, сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, инцидент произошел практически одновременно со стычкой индийских и китайских пограничников на границе индийского штата Сикким и Китая – участвовавшие в потасовке примерно 150 человек бросали друг в друга камни, в настоящее время военные обеих сторон отведены от места столкновения.

Агентство отмечает, что ранее был зафиксирован ряд случаев, когда китайские военные вертолеты вторгались в воздушное пространство Индии. Линия фактического контроля, заменяющая границу между Индией и Китаем, плохо демаркирована, поэтому иногда вторжения бывают непреднамеренными.