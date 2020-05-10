Принц Гарри почувствовал себя ненужным и захотел домой

Принц Гарри заскучал по Великобритании и захотел домой, так как почувствовал себя ненужным на новом месте. Об этом сообщает издание Daily Star.

35-летний принц Гарри и его 38-летняя супруга Меган Маркл вместе с годовалым сыном Арчи переехали в Лос-Анджелес, штат Калифорния, в конце марта, до этого они жили в Канаде. По данным издания, герцог Сассексий тяжело перенес переезд. Его подруга, Джейн Гудолл, рассказала журналистам, что он «считает новую жизнь немного сложной».

В четверг, 7 мая, по данным источников издания, принц Гарри якобы жаловался друзьям, что скучает по армейским временам и чувствует, что «вся его жизнь перевернулась с ног на голову». Он добавил, что не может осознать все изменения, произошедшие с момента отказа от королевских привилегий.