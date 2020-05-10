В Архангельском областном суде вынесен приговор в отношении организатора и исполнителя заказного убийства. Преступление было совершено в январе 2019 года. Жертвой киллеров стал 26-летний уроженец Азербайджана, пишут российские СМИ.

В январе 2019 года недалеко от территории производственной базы в Каргопольском районе было обнаружено тело 26-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

По подозрению в совершении убийства были задержаны 49-летний гражданин Беларуси и 39-летний уроженец Азербайджана. Мужчин обвинили в заказном убийстве, жизнь жертвы была оценена в 15 000 долларов США.

В ходе расследования уголовного дела было доказано, что исполнитель преступления трижды выстрелил в жертву из приобретенного специально для этих целей пистолета калибром 9 мм. Киллер получил 15,5 лет лишения свободы. Организатору убийства дали 15 лет. Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда на сумму 2 000 000 рублей.

По факту незаконного сбыта оружия возбуждено и расследуется еще одно уголовное дело.