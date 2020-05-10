Женщин предупредили о бесплодии от коронавируса

Медики пришли к выводу, что заражение коронавирусом может влиять на репродуктивную систему женщин.

Ученые отметили, что патоген может проникать в органы мочеполовой системы, так как в них в большом количестве представлен белок ACE2 (АПФ2 — ангиотензинпревращающий фермент). Именно через него вирус проникает в организм. Специалисты также рассказали о наличии этого белка в печени, почках, ЦНС, а не только в легких.

Коронавирус может инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через «повсеместную экспрессию ACE2». В итоге это может привести к бесплодию. Также ученые предупредили о возможном нарушении менструального цикла, респираторном дистресс-синдроме у беременных и других патологиях.

Медики посоветовали женщинам наблюдаться у врача после выздоровления.