Центробанк аннулировал лицензии еще двух банков

В информации отмечается, что согласно решению Правления ЦБА от 27 апреля 2020 года, согласно статьям 57.1 и 57.3 Закона АР «О банках», в ОАО Atabank, ОАО AGBank, ОАО NBCBank и ОАО Amrahbank были назначены временные администраторы, все полномочия по управлению этими банками, в том числе полномочия Общего собрания акционеров банка перешли к временному администратору.

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с 12 мая 2020 года аннулировало лицензии ОАО AGBank и ОАО NBCBank. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

«Оценки, проведенные в NBC Bank, подтвердили неудовлетворительное финансовое положение банка, полную потерю капитала, серьезные проблемы с ликвидностью, неспособность выполнить свои обязательства по вкладам. На 30 апреля 2020 года доля нерабочих кредитов в кредитном портфеле банка равна 54% (73 млн манатов). Кроме того, для восстановления позиции капитала требовалось дополнительное капиталовложение в размере 74 млн манатов.

Оценки, проведенные в AGBank, также подтвердили неудовлетворительное финансовое положение банка, полную потерю капитала. На 30 апреля 2020 года доля нерабочих кредитов в кредитном портфеле банка равна 51%. Кроме того, для восстановления позиции капитала требовалось дополнительное капиталовложение в размере 212 млн манатов.

С учетом вышесказанного, в соответствии с положениями закона «О банках», лицензии обоих банков отозваны.

Общая сумма защищенных вкладов в общей сложности 215 тыс. вкладчиков 4 банков с отозванными лицензиями составляет 686 млн манатов. Более 99% вкладов застрахованы и будут полностью компенсированы», - говорится в сообщении.