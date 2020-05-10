Ульвия Худиева, Инара Рафикгызы, собкоры 13:02

Поселок Балаханы в пригороде азербайджанской столицы – место, где начиналась история бакинской нефти. Документы свидетельствуют, что нефть здесь добывали еще несколько веков назад, а само поселение одно из старейших на Апшероне. Немного истории В конце XIX века небольшое селение с началом промышленной добычи и даже переработки здесь нефти стало разрастаться. К началу ХХ столетия его население увеличилось почти в десять раз и, соответственно, умножилось количество жилых домов и зданий общественного назначения. Благоустройством промышленного поселка никто особо не озадачивался – хозяева жилья сами, кто как мог, обхаживали свои дворы и прилегающие участки улиц, укладывая мостовые и высаживая деревья. В советское время центр Балаханы обрел более цивилизованный вид, были заасфальтированы основные дороги, построены несколько административных зданий, расширены линии водопровода и канализации. Но в целом облик заброшенного пригорода не изменился. Более того, добыча нефти, которая должна была бы принести поселку богатство и благополучие, оказала совсем противоположное воздействие: огромные площади вокруг нефтяных разработок оказались замазучены, огороды и сады балаханцев стали непригодны для выращивания чего бы то ни было, скот пасти тоже было негде. А когда на балаханских промыслах нефть почти иссякла, и ввиду нерентабельности добычу здесь прекратили, о поселке вообще забыли: все здесь ветшало и разваливалось – от водопровода-канализации до дорог и домов, а все окраины превратились в огромную мусорную свалку. Как при царе, так и при Советах все блага от добычи и продажи нефти обходили балаханцев стороной…

С обретением Азербайджаном независимости положение Балаханы, как и других пригородов Баку, изменилось. Нефтяная стратегия возглавившего республику общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, наряду с обеспечением долгосрочного развития усилила и промышленный потенциал, что послужило улучшению и модернизации городов, районов, поселков, сел страны и значительному повышению благосостояния народа. Люди получили реальную возможность пользоваться доходами от главного богатства страны – нефти. А в отношение апшеронских сел и поселков даже был принята специальная программа реконструкции и развития. Реализация этой программы растянулась на десятилетия, сразу все привести в порядок было практически невозможно – надо было отремонтировать старые и проложить новые коммуникации, рекультивировать почву, проложить дороги, создать нормальные условия для жизни населения. Но уже сегодня балаханцы с гордостью показывают свой обновленный поселок и с благодарностью говорят о Гейдаре Алиеве и нынешних властях. Дороги и улицы благоустроены, обновлены линии водопровода и канализации, расширена телефонная связь, заменены крыши, окна и двери жилых домов, модернизированы административные здания, к которым прибавились и новые постройки. А главное, исчезла годами отравлявшая атмосферу всего района огромная свалка. Даже исторические памятники, такие как старинная мечеть, древняя баня, кладбище, которые больше ста лет разрушались и заносились песками, отреставрированы. И сейчас уже можно говорить о превращении бывшего промышленного поселка в туристическую достопримечательность Апшерона. И работы по обновлению древнего Балаханы продолжаются, не останавливаясь даже в период особого карантинного режима, чему стали свидетелями корреспонденты haqqin.az. Разумеется, карантин есть карантин, и все предусмотренные им меры строго соблюдаются - строители и коммунальщики работают в защитных масках и перчатках, тщательно соблюдая социальную дистанцию.

Новь древнего поселка Журналисты побеседовали с местными жителями, которые не могли нарадоваться тому, как изменились условия их жизни. Практически все проблемы Балаханы, связанные с инфраструктурой, остались позади, говорили они, и теперь все живут надеждой, что поселок скоро станет местом массового посещения туристов. В настоящее время работы по благоустройству и реконструкции идут на улицах Сабира, Сефевидов, Дирчелиш (Возрождение). Последнее название очень символично для древнего поселения. Причем буквально все - обновление дорожного покрытия, ремонт и побелка домов, озеленение - осуществляется с таким расчетом, чтобы максимально сохранить исторический облик дворов и кварталов. В этот раз проводником сотрудников сайта стал коренной балаханец, доцент Художественной академии Азербайджана Эмин Алекперов. «Представляете, – говорит он, - три основные, самые старые поселковые дороги заново вымощены булыжником, как это было два столетия назад. Между прочим, это гораздо более экологичное покрытие, чем асфальт, не говоря уже о воссоздании старинного облика поселения». Потом он показывает полностью реконструированный, разбитый еще в XIX веке парк имени Сабира в самом центре Балаханы. Здесь отремонтированы и выложены плиткой дорожки, высажены десятки декоративных растений, и уже начата реставрация памятника любимого азербайджанским народом поэта, имя которого носит парк. А дороги на въезде в Балаханы и внутрипоселковые лоснятся свежим асфальтом. Вокруг многих домов уложена разноцветная плитка – это местные жители, не оставшись в стороне, сами украшают свой поселок. Они же высаживают рядом со своими жилищами деревья, устанавливают вазоны с цветами. Своеобразным декоративным элементом стало и множество скворечников под козырьками крыш. Красная штукатурка – символ Балаханы Эксперт по древностям Э.Алекперов сообщает, что реставрация бани XIV века Гум хамамы и колодец Овдан, о которых рассказывал haqqin.az, уже завершена. Теперь черед средневековой гробницы Гаджи Шахлы, Караван-сарая XVI века, бани Мешеди Мухтара XIX века. Все эти исторические объекты уже поставлены на консервацию.

Особой достопримечательностью Балаханы являются дома с красной штукатуркой. Возведенные в 1890-1915 годах, эти примечательные строения считаются символом Балаханы, потому что нигде более нет таких ярких, нарядных домов. Сейчас их восстанавливают с сохранением исторического облика. Местные жители называют их «николаевскими», потому построены они были во времена царствования последнего российского императора Николая II. Высота потолков здесь достигает 4,8 метра, а толщина стен – одного метра, что позволяет зимой сохранять тепло, а летом - прохладу. А стены строений разрисованы изображениями стамбульской Айя-Софии, потерпевшего крушение «Титаника», караванного пути в Нахчыване, старинных нефтяных промыслов Балаханы. «Практически все наши исторические памятники готовы к приему туристов. Местные жители с большим воодушевлением и старанием помогают во всех работах. До недавнего времени о Балаханы говорили лишь в связи с мусорным полигоном, что вызывало справедливое негодование местных жителей. Им было обидно, что место с таким количеством исторических памятников вспоминают только из-за гор мусора. Поэтому работы по ремонту и благоустройству поселка всех очень радуют», - говорит Эмин Алекперов. «День и ночь благодарим Аллаха» Пожилые жители поселка говорят, местное население, особенно молодежь, с энтузиазмом подключились к ремонтно-восстановительным работам. «А мы, аксакалы, молимся, чтобы их труд был угоден Всевышнему, и чтобы всегда был в добром здравии наш президент Ильхам Алиев, который так много сделал для нашего поселка», - признается один из старейшин Балаханы Сефаи Алиев. «Раньше здесь осенью и зимой из-за слякоти было ни пройти – ни проехать. А теперь улицы чистые, красивые. Дома малоимущих граждан отремонтированы за счет государства. А участие наших жителей в работе по благоустройству еще и оплачивается. Можно сказать, не выходя из дома, люди зарабатывают. Чего еще желать?», - добавляет Сефаи даи.

К разговору присоединяется и 60-летняя Алмаз Мамедова. Женщина тоже благодарит главу государства Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву, что именно они откликнулись на нужды балаханцев. «Наш поселок никогда не был таким чистым, как сейчас. Мы дышать не могли раньше из-за вони мусора. Обветшалые дома латали чем придется – картоном, досками, кусками жести. Из-за дыр в старой канализации сточные воды вытекали на улицы и дворы поселка. А посмотрите сейчас – и следа не осталось от всего этого. Ни я, ни мой муж не работаем, но, сидя дома, мы ухаживаем за деревьями, цветами, и нам за это платят», - сообщает женщина. Новые рабочие места Надо сказать, что журналисты впервые узнали, что, оказывается, люди могут получать зарплату, ухаживая за зелеными насаждениями рядом со своими домами и на своем участке улицы. Более того, их еще и обеспечивают саженцами и цветочной рассадой для высаживания ее в специальные вазоны. Вот как об этом рассказывает местный житель Сеймур Гулиев: «Я обратился в коммунальную службу с заявлением, что хочу, как и многие мои соседи, принять участие в озеленении поселка. И вскоре ко мне приехали специалисты, измерили площадь моего двора и выдали мне 500 растений в горшках. Это в основном лаванда, розмарин и герань. Каждый день приходит агроном и осматривает растения, дает советы и в случае необходимости обеспечивает специальными препаратами. За эту работу я получаю 150 манатов в месяц». А еще С.Гулиев выращивает на своем небольшом огороде клубнику и зелень, которые продает на базаре. А Эмин Алекперов, продолжая свою экскурсию, показывает уже зеленеющие и начинающие цвести лаванду, розмарин, жасмин во множестве высаженные вдоль улиц поселка. Теперь по поселку разливается не вонь свалки, а аромат цветов. Но у Алекперова другие ассоциации: «Эти растения выбраны для Балаханы не случайно. У нас же нефтяной поселок, и хочешь – не хочешь, а запах нефти можно иногда ощутить где угодно. А эти благоухающие растения полностью перекрывают запах нефти». Он также уточняет, что помимо ухода за растениями, для жителей поселка созданы рабочие места и в других сферах. Например, в поселке создан Центр ковроткачества, где трудятся полтора десятка женщин. Они ткут сувенирные коврики с изображением исторических мест Балаханы и других достопримечательностей Азербайджана.

«У Балаханы древняя традиция художественного ковроткачества. Так что в новом Центре еще и обучаются те, кто хочет овладеть этим мастерством. Сейчас, правда, из-за карантинного режима занятия пока не проводятся. А скоро откроется еще и Центр декоративно-прикладного искусства. Здесь всех желающих будут обучать работе с керамикой, ювелирному искусству, ковке металла, нанесению узоров на стекло, вышивке, резьбе по дереву. А потом всех постараются обеспечить работой», - говорит наш проводник и собеседник. В поселке также планируется открыть кафе и чайные в национальном стиле, декорировав их старинными предметами обихода. Туристы любят такие посещать, а для балаханцев это дополнительные рабочие места. Балаханский промышленный парк Сегодня, когда речь заходит об этом апшеронском поселке, обязательно отмечают Балаханский промышленный парк, созданный распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 декабря 2011 года. В 2012 году, согласно распоряжению главы государства «О мерах по обеспечению деятельности Балаханского промышленного парка», был заложен фундамент парка. В Балаханском промышленном парке, начавшим работу в 2017 году, созданы все условия для деятельности предпринимателей. А многие местные жители получили здесь работу.