Лукашенко: «Чиновники и медики головой отвечают за смерти людей»

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников и медиков, что в условиях распространения коронавируса COVID-19 они «головой отвечают» за смерти людей, и потребовал делать все необходимое для спасения их жизней, передает РИА Новости.

Лукашенко во вторник проводит совещание, на которое приглашены члены правительства и руководство администрации президента.

«Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, — это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, — это останется. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей», - заявил глава государства.

Лукашенко обратил внимание, что этот вопрос находится у него на серьезном контроле.