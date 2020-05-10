В российском селе расправились с криминальным авторитетом из Азербайджана

В селе Исаевское Ивановской области был обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями.

Как сообщают российские СМИ, мужчина был убит тремя выстрелами в голову и в сердце. Оперативники считают, что убитым является один из криминальных авторитетов из Азербайджана.

Предварительно установлены лица, причастные к вооруженной разборке недалеко от Иваново. Проводится проверка.

Известно, что погибший криминальный авторитет решил скрыться после возникшего конфликта. Но его нашли в Москве, вывезли в Ивановскую область, где и расправились с ним.