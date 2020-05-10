«Для меня это всегда особый и обязательно семейный праздник. Так что и сегодня буду отмечать его в кругу семьи, как делал даже когда был главой государства. Кому нужны эти неискренние дифирамбы и оды, все поздравления должны быть от души, от любящих людей. К тому же скромность всегда была моим жизненным кредо.

Сегодня экс-президенту Азербайджана Аязу Муталибову исполнилось 82 года. Одним из первых поздравив Аяз муаллима с днем рождения и пожелав ему здоровья, бодрости и долгих благополучных лет, haqqin.az попросил его поделиться, в каком настроении и с кем он будет отмечать этот примечательный день своей жизни и, оглядывая прошедшие годы, чем он может гордиться и о чем сожалеть.

Ну а что касается моих достижений и неудач, которые случаются в жизни у каждого, то, как вы знаете, я начинал свою карьеру с рабочего и дошел до должности президента, и всегда, кем бы я не был, старался всего себя отдавать работе. Думаю, этим можно гордиться.

Должен сказать, что в своем карьерном росте я во многом обязан и всю жизнь за это благодарен покойному Гейдару Алиеву. Именно он, заметив мои способности, сначала назначил меня, молодого тогда специалиста, на должность генерального директора производственного объединения «Бакэлектромаш», а потом сделал председателем Госплана республики. У нас с ним всегда были доверительные отношения, и я до сих пор не понимаю, кому в дальнейшем понадобилось их испортить. Кто бы что ни говорил, но в начале 1990-х я сделал все возможное, чтобы Гейдар Алиевич вернулся на Родину и даже стал депутатом Милли Меджлиса. И сегодня искренне говорю, что никакого отношения к тому неуважению, которое проявили тогда к нему некоторые депутаты, не имею. Я даже ушел с этого заседания и сделал замечание ныне покойной Эльмире Кафаровой, чтобы она прекратила этот постыдный акт. Из-за моей поддержки Гейдара Алиевича на меня постоянно давил Горбачев, но я не обращал на этого ни малейшего внимания.

В подтверждение своих слов расскажу одну историю. Еще до возвращения Гейдара Алиевича в Азербайджан не раз встречался с ним в Москве. И как-то у него дома, в московской квартире тех лет, он с огорчением сказал, что газета «Правда» от имени какого-то доктора Эфендиева публикует явно заказные статьи с целью опорочить его имя, но при этом не дает возможности так же, через газету, ответить. Гейдар Алиевич даже собирался подать в суд на это главное советское издание. Я пообещал, что распоряжусь, чтобы его мнение было обнародовано в республиканских СМИ. И так и сделал.

Но вот по возвращении Гейдара Алиевича в республику мои оппоненты и некоторые деструктивные силы внутри моей команды сделали все, чтобы отдалить нас друг от друга. Но я, несмотря ни на что, всегда воспринимал Гейдара Алиева как аксакала, лично своего и всего нашего народа. Он невероятно много сделал для республики и в советские годы и в годы независимости, и сейчас наша страна уверенно идет по его пути.

Должен отметить, что и нынешний глава государства Ильхам Алиев так же хорошо управляет страной. Он добился многого. Посмотрите, как прекрасны стали наши города, все иностранные гости об этом говорят. Можно только приветствовать и целенаправленную политику по укреплению государственности, армии. А последние действия президента в отношении коррумпированных чиновников вызывают у меня и, уверен, всей азербайджанской общественности одобрение и еще большее уважение к главе государства. Коррумпированный чиновник это, несомненно, враг страны, враг народа.

Я государственник, и мне очень импонируют те реформы и преобразования, которые проводят в стране президент Ильхам Алиев и вице-президент Мехрибан Алиева.

На склоне лет понимаю, что моя главная ошибка на посту президента и в жизни вообще была в том, что я слишком доверял людям, верил в их порядочность. Мне надо было очистить свое окружение от коррумпированных и недобросовестных людей. Вообще любой руководитель должен сочетать гуманизм с жесткостью. В то смутное время я, наверное, слишком злоупотребил гуманизмом.

Главная же моя душевная боль сегодня связана, конечно же, с Карабахом. Это наша общая и главная проблема. Казалось бы, армянским властям давно пора осознать, что другой альтернативы, кроме как искать мира с Азербайджаном, у них нет… Нынешний глава Армении Пашинян почему-то любит упоминать мое имя, и вот я как человек с опытом политической деятельности советую ему не идти на конфронтацию с Азербайджаном, а искать пути решения этого конфликта. Продолжение конфронтационной политики уничтожит не только его карьеру, но и его страну. Я всегда был за мир, никогда не разделял воинственных взглядов на решение каких бы то ни было разногласий. Именно армянская сторона была инициатором войны в начале 1990-х, ввергнув наш регион в пучину хаоса и вмешательства внешних сил. В Армении давно понимают, что это большая беда для обоих народов, но у ее властей не хватает политической воли остановить свою агрессию…»