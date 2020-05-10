Синоптики о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщили haqqin.az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами будет туман.
Умеренный юго-западный ветер временами усилится. Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 10-14, днем 19-23 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 763 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 40-45%.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако к вечеру местами ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град. Ночью и утром будет туман. Будет дуть западный ветер, местами он усилится.
Температура воздуха составит ночью 7-12, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.