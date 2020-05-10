Турецкая семья захотела женить своего сына в Азербайджане и потеряла все деньги фото
Семья Услу из отдаленной деревни в турецкой провинции Маниса стала жертвой мошенницы после того, как захотела женить своего единственного сына. Некая женщина из Азербайджана обещала Кадыру и Назифе Услу найти у себя на родине невесту для их сына Халила Ибрагима Услу, пишут турецкие СМИ.
Однако, пробыв 10 дней в Азербайджане и потратив 10 тысяч турецких лир, семья Услу не нашла невесту и приняла решение вернуться обратно в Манису. Уже в автобусе один из попутчиков пообещал найти им невесту в провинции Игдыр.
«Нам рекомендовали одну женщину из Азербайджана. Она сказала, что нашла невесту для нашего сына, но запросила за услуги 10 тысяч лир. Мы поехали в Азербайджан и остались там 10 дней. Но не нашли девушку и решили вернуться обратно. В автобусе помощник водителя услышал нашу историю и сказал, что поможет нам. Через месяц он позвонил мне и сказал, что нашел невесту для моего сына. Мы поехали в Игдыр, где нам показали девушку. На следующий день ее родители отвезли нас в магазин, где мы купили для невесты золотые украшения на 16 700 турецких лир», - рассказывает Кадыр Услу.
Однако мечты женить сына у мужчины снова не сбылись. Новоявленные родственники вскоре скрылись со всеми золотыми украшениями. В отделении полиции установили, что семья Услу стала жертвой ранее судимых мошенников по имени Мурад, Эрджан и Серап.
Семья Услу многие годы занимается фермерством и для того, чтобы женить своего сына они заложили в банк всех своих овец. Полученный кредит в 45 тысяч турецких лир они полностью отдали разного рода мошенникам.
«Нас обманули. Теперь они звонят нам и угрожают, чтобы мы отозвали жалобу из полиции. Мы хотим, чтобы этих людей наказали», - жалуется Кадыр Услу.