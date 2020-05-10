Однако, пробыв 10 дней в Азербайджане и потратив 10 тысяч турецких лир, семья Услу не нашла невесту и приняла решение вернуться обратно в Манису. Уже в автобусе один из попутчиков пообещал найти им невесту в провинции Игдыр.

Семья Услу из отдаленной деревни в турецкой провинции Маниса стала жертвой мошенницы после того, как захотела женить своего единственного сына. Некая женщина из Азербайджана обещала Кадыру и Назифе Услу найти у себя на родине невесту для их сына Халила Ибрагима Услу, пишут турецкие СМИ.

«Нам рекомендовали одну женщину из Азербайджана. Она сказала, что нашла невесту для нашего сына, но запросила за услуги 10 тысяч лир. Мы поехали в Азербайджан и остались там 10 дней. Но не нашли девушку и решили вернуться обратно. В автобусе помощник водителя услышал нашу историю и сказал, что поможет нам. Через месяц он позвонил мне и сказал, что нашел невесту для моего сына. Мы поехали в Игдыр, где нам показали девушку. На следующий день ее родители отвезли нас в магазин, где мы купили для невесты золотые украшения на 16 700 турецких лир», - рассказывает Кадыр Услу.

Однако мечты женить сына у мужчины снова не сбылись. Новоявленные родственники вскоре скрылись со всеми золотыми украшениями. В отделении полиции установили, что семья Услу стала жертвой ранее судимых мошенников по имени Мурад, Эрджан и Серап.

Семья Услу многие годы занимается фермерством и для того, чтобы женить своего сына они заложили в банк всех своих овец. Полученный кредит в 45 тысяч турецких лир они полностью отдали разного рода мошенникам.

«Нас обманули. Теперь они звонят нам и угрожают, чтобы мы отозвали жалобу из полиции. Мы хотим, чтобы этих людей наказали», - жалуется Кадыр Услу.