BP увеличила добычу газа на "Шахдениз"

Как передает Report со ссылкой на совместный отчет оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров, операционные расходы выросли на 14,6%, капитальные сократились на 18%.

В первом квартале этого года операционные расходы на деятельность по проекту газоконденсатного месторождения "Шахдениз" составили 219 млн долларов США, капитальные - 219 млн долларов США.

Большая часть капитальных затрат относится к проекту "Шахдениз-2".

В течение квартала продолжались поставки газа с месторождения Шахдениз на рынки Азербайджана (SOCAR), Грузии (GOGC), Турции (BOTAŞ) и компании BTC для многочисленных объектов.

За первые три месяца года с месторождения добыто около 4,7 млрд кубометров газа и 1 млн тонн (7,7 млн баррелей) конденсата. За отчетный период добыча газа с месторождения “Шахдениз" увеличилась на 9%, конденсата - на 2,7%.

Отмечено, что с момента добычи первого газа на платформе Bravo в конце июля 2018 года добыча постепенно продолжала расти.

Производительность установок "Шахдениз" составляет 56 млн кубометров в сутки или примерно 20 млрд кубометров в год.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).