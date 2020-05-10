Мэр Парижа призвала открыть парки и сады в городе

Мэр Парижа Анн Идальго попросила открыть парки во французской столице, подчеркнув, что ношение масок там, как и на всех улицах города, должно стать обязательным.

В понедельник, 11 мая, Франция начала снимать ограничения, введённые на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные. Кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей. Также в Париже, который входит в так называемую "красную зону", где коронавирус по-прежнему активно циркулирует, остаются закрытыми парки.

"Принимая во внимание потребности парижан, поскольку Париж - очень густонаселенный город, я повторяю свою просьбу открыть парки и сады с обязательным ношением маски, что также должно иметь место на всех улицах нашего города", - написала Идальго на своей странице в Twitter.

Ношение масок с 11 мая является обязательным только в общественном транспорте, за несоблюдение этой нормы предусматривается штраф.