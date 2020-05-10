Гуннар Панке: Nar предпринимает незамедлительные шаги в борьбе с коронавирусом

«В это уязвимое время борьбы с пандемией коронавируса главной задачей Nar является принятие во внимание особых нужд 2.3 млн своих абонентов. Будучи мобильным оператором, мы принимаем незамедлительные меры в борьбе с вирусом». Это заявление сделал Главный Исполнительный директор Nar Гуннар Панке в своем интервью телеканалу İTV об услугах, предоставляемых абонентам в период действия карантинного режима.

Г.Панке заявил, что компания работает в усиленном режиме для обеспечения непрерывности услуг клиентам. Главный Исполнительный директор подчеркнул, что здоровье абонентов очень важно для мобильного оператора, и что в период карантина для абонентов созданы специальные услуги.

Также Г.Панке рассказал о предлагаемых онлайн и выездных услугах Nar: «В этот период перед нами стояли две задачи. Первая, мы обратили особое внимание на нашу сеть, так как в режиме карантина людям необходимо оставаться на связи. Для этого наши команды контроля сети перешли на усиленный режим 24/7. Второй задачей являлось - приведение в состояние готовности Абонентских услуг для того, чтобы в период карантина абоненты могли связаться с нами в любое время суток, 24 часа в день, семь дней в неделю».

Помимо этого, Г.Панке, рассказавший о влиянии пандемии коронавируса на бизнес мобильного оператора, отметил, что, начиная со второй половины марта, наблюдается уменьшение в прибыли. Уменьшение связано с тем, что люди, сидя дома, предпочитают мобильной связи услуги интернета и стационарных телефонов. Несмотря на это, Nar остается верен предлагаемым абонентам выгодным ценам.

Отметим, что посмотреть интервью Главного Исполнительного директора Nar – Гуннара Панке телеканалу İTV можно по следующей ссылке: https://youtu.be/aQ30pivBTU4